Πάρτι του Χούντελαρ με τους οπαδούς του Άγιαξ, πετούσε στον αέρα τη φανέλα της Ρεάλ! (vid)

Ο Ολλανδός επιθετικός δεν αγωνίστηκε στη ρεβάνς με τους «μερένγκες», αλλά διόλου τον ενόχλησε από τη στιγμή που πανηγύρισε σαν μικρό παιδί για την επιτυχία της ομάδας του.

Έχοντας περάσει για λίγους μήνες από τη Μαδρίτη, από τον Ιανουάριο του 2009 έως και το καλοκαίρι του ίδιου έτους, μπορεί κανείς να πίστευε πως θα συγκρατούσε τον ενθουσιασμό του, όμως, ο 35χρονος φορ δεν έδωσε καμία σημασία και ξέσπασε, πετώντας μάλιστα στον αέρα τη φανέλα που πήρε αναμνηστικό από κάποιον παίκτη της Ρεάλ!

I don't think Klaas-Jan Huntelaar is the 'I don't celebrate against my former club' type... pic.twitter.com/4Orng48J6E

— Euan McTear (@emctear) March 6, 2019