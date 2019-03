Σκηνή από τα ... προσεχώς με τον Ντε Γιόνγκ να «ξαπλώνει» τον Μόντριτς (vid)

Ο Ντε Γιόνγκ κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή του Αίαντα απέναντι στους «μερένγκες» και έδειξε τι μπορεί ν' ακολουθήσει στο μέλλον, όταν από το καλοκαίρι και μετά θα βρίσκεται στη Μπαρτσελόνα...

Ο Λούκα Μόντριτς, δεν κατάφερε να κάνει κάτι διαφορετικό για να βοηθήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ταπεινωτικό αποκλεισμό και συμμετέχει σε ένα από τα καλύτερα highlights του εμβληματικού χαφ του Άγιαξ, ο οποίος τον... ξάπλωσε φαρδύ – πλατύ στο έδαφος.

How De Jong says "SIT DOWN !"pic.twitter.com/TwXag7KzGT

— Koeman's Power (@KoemanPower) March 5, 2019