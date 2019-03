Αφού κέρασε με φοβερές ασίστ τα δύο πρώτα γκολ, ο Ντούσαν Τάντιτς έβαλε κι εκείνος γκολάρα με σούπερ φαλτσαριστό. Ο διαιτητής όμως πήγε στο VAR, επειδή στο ξεκίνημα της φάσης η μπάλα φαίνεται να πέρασε την πλάγια γραμμή και λογικά το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Ο διαιτητής όμως αφού μίλησε με το κοντρόλ για πέντε λεπτά, αποφάσισε να δείξει σέντρα για το 0-3 του Αγιαξ, σκορ αποκλεισμού για τη Ρεάλ.

Tadic is on fire what a goal #SaintsFC pic.twitter.com/FqM5Jua2z3

— Kieran Smith (@kierannkater98) March 5, 2019