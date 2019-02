Κορυφαίο το γκολ του Σανέ κόντρα στη Σάλκε (pic & vid)

Ο Γερμανός εξτρέμ των «πολιτών» ισοφάρισε προσωρινά σε 2-2 στο δραματικό φινάλε της πρώτης αναμέτρησης της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα με τους «βασιλικούς μπλε» προτού ο Στέρλινγκ κάνει τη μεγάλη ανατροπή και χαρίσει τη νίκη (3-2) στην Πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Η εκτέλεση του φάουλ και από την απόσταση που έγινε από τον Σανέ, ήταν εκπληκτική και δικαίως κρίθηκε το καλύτερο γκολ της εβδομάδας...

Leroy Sané collects the award for his outrageous free-kick #UCL #GOTW pic.twitter.com/hw7uLyWOsk

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 22, 2019