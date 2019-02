Κορυφαίος ο Γοδίν με το γκολ... μπροστά στον Κριστιάνο (pic & vid)

Ο Ντιέγο Γοδίν, με... σβούρα γύρω από τον εαυτό του και αριστοτεχνικό σουτ – έστω κι αν μπορεί να έγινε από ανάγκη και τύχη εκείνη τη στιγμή με τη στάση του σώματός του – ήταν εκείνος που μπροστά στον Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε για δεύτερη φορά τη μπάλα στα δίχτυα των «μπιανκονέρι», το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Η UEFA, τον ανέδειξε κορυφαίο της δεύτερης εβδομάδας της φάσης των «16» του Champions League μετά το σαφές προβάδισμα πρόκρισης που πήρε η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε κόντρα στη «Γηραιά Κυρία».

Atletico Madrid 2-0 Juventus

SCENES IN MADRID!

Two goals in five minutes for Atletico, as Jose Gimenez and Diego Godin put Atletico in control of the tie! #AtletiJuve pic.twitter.com/N6iWzao6Q6

— The Swype Sports (@TheSwypeSports) February 20, 2019