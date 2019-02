Eκτός ο Λόβρεν, αμφίβολος ο Φιρμίνο

Καινούρια φρουτάκια στο καζίνο! Το αγαπημένο «Eye of Hathor» έφτασε στη Vistabet.gr!

Σε... αναμμένα κάρβουνα ο Γίργκεν Κλοπ, ο οποίος παραμονές του ματς με τη Μπάγερν στο Ανφιλντ για τη φάση των «16» του Champions League είδε δυο βασικούς εκτός πλάνων. Από την προπόνηση της Δευτέρας απουσίασε ο Ρομπέρτο Φιρμίνο και πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί συνέβη αυτό. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η θέση της Λίβερπουλ, με τους Κόκκινους να τονίζουν πως ο Βραζιλιάνος επιθετικός ταλαιπωρείται από ίωση κι έμεινε σπίτι. Μάλιστα, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με τους Βαυαρούς. Από το πρόγραμμα απουσίασε και ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού. Θυμίζουμε, πως τιμωρημένος είναι και ο φετινός MVP, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

The #LFC squad emerge for training at Melwood pic.twitter.com/wUKlul2L5H

— James Pearce (@JamesPearceEcho) February 18, 2019