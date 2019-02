Επιστροφή χρημάτων* στο Τότεναμ - Ντόρτμουντ και σούπερ αποδόσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Δείτε τη φάση που προκάλεσε... χαμό ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων...

#MUNPSG When Ashley Young pushed Di Maria to the stands pic.twitter.com/IlNqlrKFxU

— M (@mmjib2) February 12, 2019