Ο Μπατσουαγί... τρελαίνεται με τις γκριμάτσες του Τζόουνς! (pic)

Ο Βέλγος επιθετικός που ανήκει στην Τσέλσι και αγωνίζεται δανεικός στις «νυχτερίδες», το βράδυ της Τετάρτης φόρεσε εντυπωσιακά παπούτσια με το σήμα του Batman, αφού και το δικό του παρατσούκλι είναι το... Batsman, ωστόσο, δεν θέλησε να επικεντρωθεί εκεί ο κόσμος.

Σε ποστάρισμα δημοφιλή λογαριασμού στα social media για τα παπούτσια του, ο φορ της Βαλένθια θέλησε να δώσει μεγαλύτερη αξία στη γκριμάτσα του Φιλ Τζόουνς, ο οποίος πέτυχε αυτογκόλ σε δική τους μονομαχία στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της Τετάρτης και γενικότερα είχε μια πολύ κακή βραδιά, όπως και η Γιουνάιτεντ στην έδρα των «νυχτερίδων»...

Glad you like guys... but can we talk about Phil Jones face first ? #anotherone https://t.co/dLUjQw5Uh8

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) December 12, 2018