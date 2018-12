Δημοσιογράφος έφαγε... άκυρο από τον Μουρίνιο σε ερώτηση για τον Πογκμπά (vid)

Ρεάλ Μαδρίτης – ΤΣΣΚΑ Μόσχας με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια, ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ζοσέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για ποιον λόγο δεν έχει καταφέρει να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του Πογκμπά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Special One παρεξηγήθηκε και έριξε... άκυρο στον Άγγλο ρεπόρτερ, τονίζοντας ότι δεν του άρεσε η ερώτηση που του έκανε και γι' αυτό δεν θα απαντήσει.

Δείτε τη στιγμή από το 01:00 του βίντεο που ακολουθεί:

Jose Mourinho on what he wants to see from Paul Pogba when the midfielder returns to the #MUFC starting line-up against Valencia pic.twitter.com/UY8JJUlV8K

— Simon Peach (@SimonPeach) 11 Δεκεμβρίου 2018