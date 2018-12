Ο Ανρί διδάσκει σεβασμό και πειθαρχία σε μια... τρελή συνέντευξη Τύπου! (vid)

Το Champions League παίζει στη Novibet με προσφορά* για τα μέλη! *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Αφού παίκτης και προπονητής των Μονεγάσκων μίλησαν πριν τον αγώνα με την Ντόρτμουντ για την 6η αγωνιστική του Champions League, ο πιτσιρικάς, Λοΐκ Μπαντιασίλε, σηκώθηκε και πήγε να φύγει. Ομως αυτό δεν έγινε τελικά τόσο απλά αφού ο Ανρί τον φώναξε πίσω και του έδειξε ότι πρέπει να αφήσει την καρέκλα στη θέση της, όπως ακριβώς τη βρήκε. Αφού ο Μπαντιασίλε ακολούθησε τις οδηγίες του προπονητή, στη συνέχεια είχε την άδεια να αποχωρήσει από την αίθουσα...

Thierry Henry is all about manners...

The stare pic.twitter.com/a8k8pLiXgk

— BT Sport (@btsport) December 11, 2018