Αυτή είναι η φωνή που... σαγήνευσε τον Κλοπ! (vid)

Ο «Kloppo» εντυπωσιάστηκε τρομερά από τη φωνή του μεταφραστή που είχε αναλάβει να κάνει κατανοητές στον τεχνικό των «κόκκινων» όλες τις ερωτήσεις των Γάλλων εκπροσώπων του Τύπου την παραμονή της αναμέτρησης στο «Παρκ ντε Πρενς».

Ο Γερμανός είχε... τα δίκια του, αφού, ακούγοντας τη φωνή σε νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δεν είναι μόνο η χροιά, αλλά και το ύφος της μετάφρασης που δίνει... ερωτικό τόνο!

Ακούστε κι εσείς:

"That's a very erotic voice by the way".

Jurgen Klopp was a big fan of the translator's voice today...#OptusSport #UCL #PSGLIV pic.twitter.com/mBpLvTSFRQ

— Optus Sport (@OptusSport) November 28, 2018