Κάραγκερ: «Είναι ντροπή για την Παρί, απορώ πως θ' αντικρίσουν τις οικογένειές τους»!

Ο θρύλος της Λίβερπουλ βρέθηκε στο Παρίσι για να σχολιάσει την αναμέτρηση των «κόκκινων» απέναντι στην Παρί του Τόμας Τούχελ και όσα είχε να πει μετά το ματς δεν ήταν καθόλου τιμητικά για τους παίκτες των πρωτοπόρων του γαλλικού πρωταθλήματος...

«Ήταν εκνευριστική η κατάσταση, ντροπιαστική... Αν συνεχίσει έτσι ο Νεϊμάρ σε όλη την καριέρα του, θα τον θυμούνται όλοι για όσα άσχημα έκανε, όχι για το ταλέντο του. Ακόμα και ο αρχηγός, Τιάγκο Σίλβα, μπήκε στα όρια του αγωνιστικού χώρου κι έμεινε κάτω να πιάνει το κεφάλι του. Είναι καλή ομάδα η Παρί και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τέτοιους τρόπους...

Απορώ πως θα πάνε ν' αντικρίσουν τις οικογένειές τους και τις συντρόφους τους μετά απ' όλα αυτά. Είναι πραγματικά ντροπιαστικά όσα έκαναν...» ήταν τα λόγια του.

.@Carra23: – [The PSG players] should be embarrassed. I don't know how they go back and speak to the families and wives in the players lounge.#ViasportFotball pic.twitter.com/UeglHJWsxv

