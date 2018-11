Εβαλε γκολάρα και έγραψε ιστορία ο Μέσι (vid)

Ξεκίνησε τη φάση, συνδυάστηκε, πάτησε περιοχή και ενώ είχε γύρω του τη μισή Αϊντχόφεν, ο Λιονέλ Μέσι βρήκε ακόμα έναν υπέροχο τρόπο για να το τελειώσει όπως πρέπει. Τη στιγμή που έγραφε το 0-1 επί της Αϊντχόφεν, έγραφε ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον Ρονάλντο και έγινε ο 1ος σκόρερ στο Champions League με ένα club (106 αντί 105, καθώς ο Κριστιάνο έχει τα υπόλοιπα 16 με Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους). Επίσης, με 566 γκολ ξεπέρασε τον Γκερντ Μίλερ (Μπάγερν) ως πρώτος σκόρερ σε όλες τις διοργανώσεις με ένα club γενικότερα και τον περνάει μόνο Πελέ σε αυτήν την κατηγορία (643 Σάντος).

