Το Bromance των Σαλάχ και Λόβρεν συνεχίζεται: Ο Κροάτης πήρε αγκαλιά τον φίλο του για να τον ζεστάνει! (vid)

Οι χαμηλές θερμοκρασίες στην Αγγλία έδειξαν να ενοχλούν τον «Φαραώ», που σε κάποια στιγμή του προγράμματος κρύωνε αρκετά προτού εκτελέσει τις ασκήσεις που έκαναν οι υπόλοιποι.

Ο Λόβρεν, πάντα θα βρίσκεται κοντά του και αυτή τη φορά τον πήρε αγκαλιά για να τον ζεστάνει!

Εννοείται πως και οι δύο γέλασαν, αλλά κάθε τους στιγμή είναι τρομερή!

When Lovren saves you from the freezing weather #UCL @LFC pic.twitter.com/9WdGufO8Ao

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2018