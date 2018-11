Οταν ο Μπουφόν έκανε... like στο ψαλιδάκι που του έβαλε ο Ρονάλντο (vid)

Τον έχει... σκοτώσει 10 φορές σε επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις. Το τελευταίο όμως που του έβαλε, ήταν και το καλύτερο. Εκείνο το τρελό ανάποδο ψαλίδι του Κριστιάνο στο Τορίνο, θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα καλύτερα γκολ του Champions League, κάτι που δεν μπορούσε παρά να εκτιμήσει ο Τζίτζι Μπουφόν, ακόμα και τη στιγμή που μόλις το είχε δεχτεί. Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ένα ωραίο βιντεάκι, που δείχνει τον Ιταλό πορτιέρο να κάνει... like με τη γνωστή κίνηση του αντίχειρα, κοιτάζοντας τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος με τη σειρά του τον χαιρετάει.

Great shot this. Buffon saluting Ronaldo, after the latter’s goal vs. Juventus last season. pic.twitter.com/iwZwuWx0WC

— Mootaz Chehade (@MHChehade) November 14, 2018