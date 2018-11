Ο Μουρίνιο τρόλαρε και την FA που θέλει την τιμωρία του! (vid)

Ο τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων» είχε τρομερά καλή διάθεση μετά το παιχνίδι στο Τορίνο και τη μεγάλη ανατροπή της ομάδας του που έφυγε από το Juventus Stadium με το τελικό 2-1.

Όταν άκουσε από δημοσιογράφο ν' αναφέρεται στις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο φινάλε με τον ίδιο να κάνει προκλητικές χειρονομίες προς τον κόσμο της Γιουβέντους και την ενόχληση που έδειξαν οι παίκτες του Αλέγκρι προς το πρόσωπό του, ο Μουρίνιο απάντησε: «Κατάλαβες τι έλεγαν; Ίσως να ρωτήσεις την FA που ξέρει να μεταφράζει», για να... λυθεί στα γέλια!

Η Ομοσπονδία, αν και ο Μουρίνιο απαλλάχθηκε από την κατηγορία για ύβρεις προς την κάμερα μετά την ανατροπή που είχε κάνει η Γιουνάιτεντ κόντρα στη Νιούκαστλ για το πρωτάθλημα, έκανε έφεση και ακόμα ψάχνει τρόπο ν' αποδείξει τα λόγια του προπονητή για να τον τιμωρήσει...

