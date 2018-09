Η Λυών τελειώνει δια βίου από τα γήπεδα τον οπαδό που χαιρέτησε ναζιστικά (vid)

Η αντίδραση της Λυών από την ενέργεια του οπαδού της να χαιρετίσει ναζιστικά στην κάμερα στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν άμεση.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε πως ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τον εντοπισμό του και τον αποκλεισμό του από τις εξέδρες δια βίου.

«Από τη στιγμή που εξακριβωθεί για ποιον πρόκειται, θα αποκλειστεί δια παντός», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Λυών, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με την αστυνομία του Μάντσεστερ για το θέμα.

Nazi Salute in the Lyon end tonight. No need for that in football. pic.twitter.com/315YAqVkny

— (@DrCugat) 19 Σεπτεμβρίου 2018