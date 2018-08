Κλώτσησε στο κεφάλι τον Ράμος ο Κόστα (vid&pic)

Εκτός από 6 γκολ, η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ένταση και δυνατές μονομαχίες. Ένα από τα ζευγάρια που μας έκανε να το προσέξουμε λίγο παραπάνω, είναι αυτό του Ντιέγκο Κόστα με τον Σέρχιο Ράμος. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός και ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός είχαν πολλές φορές δυνατές μονομαχίες και μάλιστα σε μία από αυτές ο Κόστα όπως φαίνεται και στο βίντεο κλώτσησε το κεφάλι του αντιπάλου του.

When you spot garbage on the floor #SuperCup pic.twitter.com/c6MfUhnXz3

