Απέκτησε γκολκίπερ η Βασιλεία!

Ο Τόμας Βάτσλικ αποχώρησε από τη Βασιλεία και οι Ελβετοί προχώρησαν στην απόκτηση του Μάρτιν Χάνσεν για να καλύψουν το κενό στο τέρμα. Ο 28χρονος Δανός έχει περάσει από τις Μπράντφορντ, Βίμποργκ, Νόρτζελαντ, Ντεν Χααγκ, ενώ πέρσι αγωνίστηκε στην Χέρενφεν με την μορφή δανεισμού από την Ίνγκολσταντ. Ο Χάνσεν μπαίνει άμεσα σε ρυθμούς προπονήσεων και για πολλούς είναι το φαβορί να παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ!

Transfer News | We’re delighted to announce the signing of Martin Hansen! The Danish keeper joins us from @Schanzer_EN on a two-year deal. Welcome to Basel, Martin! #SaliMartin #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/YHcxbaXYFu

— FC Basel 1893 EN (@FC_Basel_en) July 17, 2018