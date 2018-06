Σέρχιο Ράμος για Κάριους, Σαλάχ: «Σιγά μην κρύωσε και ο Φιρμίνο από τον ιδρώτα μου»!

Bet royale* Ποιος θα επιβιώσει; Έπαθλο 10,000€! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Σέρχιο Ράμος πέρασε στην αντεπίθεση και θέλησε να... τρολάρει τους Κόκκινους για τη διάσειση του Κάριους: «Ο τερματοφύλακάς τους είπε ότι έπαθε διάσειση μετά από σύγκρουση μαζί μου. Το μόνο που μένει είναι να πει ο Φιρμίνο κρύωσε εξαιτίας του ιδρώτα μου», σχολίασε ο αρχηγός της Ρεάλ.

Ο Ράμος στάθηκε και στον τραυματισμό του Σαλάχ, υποστηρίζοντας πως το θέμα πήρε κακώς μεγάλες διαστάσεις: «Μεγαλοποίησαν το θέμα του Σαλάχ. Δεν ήθελα να μιλήσω. Πρώτα αυτός βάζει το χέρι του και εγώ πάω προς την άλλη μεριά. Αλλωστε, τραυματίστηκε στο άλλο χέρι. Λένε ότι του έκανα λαβή τζούντο».

Ο αμυντικός της Βασίλισσας στο φινάλε θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα, λέγοντας για τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ: «Αντάλλαξα μηνύματα με τον Σαλάχ και όλα είναι καλά. Φαίνεται πως όταν ο Ράμος είναι σε μια φάση, κάποιοι θέλουν να μεγαλοποιούν τα πράγματα».

US hospital has confirmed after checking Loris Karius that he did have an concussion immediately after Sergio Ramos elbowed him leading to visual spatial dysfunction. pic.twitter.com/hhdX1B7HuH

I'm not a fan of Sergio Ramos, but if u still blame him for Mo Salah's injury after watching what happened from this angle then football is not for u. Tennis is probably the game shuld be watching -- where players stick to their lane with no body contact with opponents. #UCLFinal pic.twitter.com/FYPLJaUY28

— Prins (@KindPrins) May 27, 2018