Κάριους: «Δεν έχω κοιμηθεί ακόμα...»

Το κλάμα του αμέσως μετά το τέλος του τελικού, αλλά και η απολογία του προς τους οπαδούς της Λίβερπουλ δεν μπόρεσαν να τον ηρεμήσουν. Ο Κάριους με διαδοχικές αναρτήσεις μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται «Δεν έχω κοιμηθεί μέχρι τώρα, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν τρέχουν ξανά και ξανά στο κεφάλι μου. Είμαι απίστευτα λυπημένος για τους συμπαίκτες μου, τους οπαδούς και για τον σύλλογο. Ξέρω οτι εγώ ευθύνομαι με τα δυο λάθη και εξαιτίας μου σας έριξα κάτω...

Θα ήθελα μόνο να γυρίσω πίσω το χρόνο, αλλά δεν είναι δυνατό. Είναι ακόμα χειρότερο, καθώς αισθανόμασταν όλοι ότι θα μπορούσαμε να νικήσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προετοιμαζόμασταν εδώ και πολύ καιρό για το παιχνίδι. Ευχαριστούμε τους απίστευτους οπαδούς μας που βρέθηκαν στο Κίεβο και μας χειροκρότησαν μετά το ματς. Εδειξαν πως είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Σας ευχαριστώ και θα επιστρέψουμε πιο δυνατά» τόνισε ο Γερμανός, ο οποίος έκανε δυο τραγικά λάθη, όσα είχε κάνει στα... 32 τελευταία ματς με τους Κόκκινους.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC

— Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018