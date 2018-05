Κλοπ: «Θα δω τα λάθη μου απ' τους τελικούς και θα τ' αλλάξω όλα»! (vid)

Τα πάντα στη Λίβερπουλ κινούνται γύρω από τον τελικό του Κιέβου με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, την Κυριακή οι Reds παίζουν με την Τσέλσι στο Λονδίνο και η 4η θέση ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί. Ο Γίργκεν Κλοπ λοιπόν μπορεί στη συνέντευξη τύπου να μιλούσε για το ντέρμπι με τους Μπλε, το οποίο θεωρεί πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, αλλά η κουβέντα επέστρεφε στο Champions League.

Οταν τον ρώτησαν μάλιστα για τους δύο ευρωπαϊκούς τελικούς που έχει χάσει (σ.σ.: με Ντόρτμουντ και Λίβερπουλ), εκείνος απάντησε μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Θα δω τα λάθη που έκανα τις προηγούμενες φορές και θα τ' αλλάξω όλα».

Jurgen Klopp's brilliant response when asked how he can learn from previous defeats in finals pic.twitter.com/HUIYQCDBrS

