«Να ξέρεις πως να υποφέρεις, να ξέρεις πως να νικάς, να ξέρεις να είσαι Ρεάλ. Εμειναν ακόμα 90 λεπτά, Hala Madrid» ήταν το ηγετικό μήνυμα του Ράμος αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Saber sufrir.

Saber ganar.

Saber ser @realmadrid .

Quedan 90’.

Know how to suffer.

Know how to win.

Know how to be #RealMadrid.

90 minutes left.#HalaMadrid pic.twitter.com/aFo6ibPDM5

— Sergio Ramos (@SergioRamos) April 25, 2018