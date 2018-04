Η Ρόμα κατέθεσε στεφάνι για τα θύματα του Χίλσμπορο (vid)

Λίγες ώρες πριν τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Ανφιλντ και οι Τζιαλορόσι δεν ξέχασαν την τραγωδία του Χίλσμπορο, όπου τον Απρίλιο του 1989 βρήκαν τραγικό θάνατο 96 φίλαθλοι. Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι και οι συμπαίκτες του βρέθηκαν στο μνημείο που έχει στηθεί και τίμησαν τα θύματα καταθέτοντας στεφάνι!

Club captain Daniele De Rossi lays a wreath at the Hillsborough memorial on behalf of the #ASRoma squad in remembrance of the 96 fans who lost their lives in 1989. pic.twitter.com/RrgYhIK18j

— AS Roma English (@ASRomaEN) April 23, 2018