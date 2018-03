Δεν πρόλαβε να γίνει η σέντρα στην Βαρκελώνη και ο Μέσι έκανε το 1-0 στο 2’ από δύσκολη γωνία, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κουρτουά! Αυτό, μάλιστα, ήταν το πιο γρήγορο από τα γκολ του Αργεντίνου στο Champions League.

Lionel Messi puts Barcelona in front with his 99th Champions League goal. 1-0. pic.twitter.com/obh4NSIQIb

— Mootaz Chehade (@MHChehade) March 14, 2018