Μουρίνιο: «Είμαι χαρούμενος που οι παίκτες είναι λυπημένοι» (vid)

«Το πρώτο γκολ πάντα θα ήταν σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι. Όχι μόνο επειδή το πρώτο ματς έληξε 0-0, αλλά και για το προφίλ που είχε το σημερινό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε από το πρώτο λεπτό να είμαστε επιθετικοί, να έχουμε ένταση και να μπούμε όπως στο παιχνίδι με την Λίβερπουλ. Δεν σκοράραμε, όμως, και στη συνέχεια η Σεβίλλη σταδιακά άρχισε να κρατάει μπάλα, έπαιρνε αυτοπεποίθηση και είχε τον έλεγχο.

Παρόλα αυτά, δεν είχαμε προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε ευκαιρίες στο δεύτερο. Πέτυχαν εκείνοι το πρώτο γκολ και από εκείνη τη στιγμή όλα έγιναν πιο συναισθηματικά και πιο δύσκολα. Και το δεύτερο γκολ, φυσικά, έκανε τα πράγματα σχεδόν απίθανα. Δεν μπορώ να πω ότι οι παίκτες μου έκαναν κάτι λάθος σε σχέση με τη νοοτροπία τους», τόνισε αρχικά ο Μουρίνιο.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τους στόχους που έχουν μείνει για την ομάδα του, την τετράδα και το Κύπελλο. «Ναι. Μία φανταστική ομάδα όπως η Τότεναμ έχει ακριβώς τα ίδια με εμάς, η Λίβερπουλ έχει το Champions League, αλλά όχι το Κύπελλο και έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάθε παίκτης είναι λυπημένος, γιατί έτσι νιώθω και εγώ, αλλά δεν έχουμε χρόνο για δράματα», ολοκλήρωσε.

"We still have the top four and FA Cup to fight for."

"I'm really happy that every player is sad."

Jose Mourinho speaks to @DesKellyBTS after Man Utd crash out of the Champions League... pic.twitter.com/EdEEwQ0KTW

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 13, 2018