Αλέγκρι: «Μόνο την Μπαρτσελόνα δεν θέλω στους “8”» (vid)

Η Γιουβέντους πέρασε από το Λονδίνο και βρέθηκε στα προημιτελικά. Μόνο που ενόψει της κλήρωσης ο προπονητής της εξήγησε ότι δεν θέλει να πέσει με μία και μόνο συγκεκριμένη ομάδα. Οχι όμως επειδή τη φοβάται: «Μόνο με την Μπαρτσελόνα δεν θέλω να πέσουμε. Ολο Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα, φτάνει πια», ήταν η σχετική ατάκα του Μάξι Αλέγκρι, ο οποίος ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να βρεθεί στην Premier League, κάτι που σε πρώτη φάση αρνήθηκε: «Εχω συμβόλαιο με τη Γιούβε μέχρι το 2020».

ALLEGRI: – The only team I don't want is Barcelona. Because every year, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Now stop!

