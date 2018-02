Οργανωμένοι οπαδοί της Μπάγερν Μονάχου και της Μπεσίκτας δείπνησαν μαζί πριν τον αγώνα! (pics)

Μπάγερν Μ. – Μπεσίκτας με προσφορά ημέρας*, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και forzato cashout*! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Πέρασαν 19 χρόνια από την τελευταία φορά που οι δυο ομάδες έπαιξαν ως αντίπαλοι σε διεθνή διοργάνωση κι αυτή τη φορά σκέφτηκαν να το γιορτάσουν κατάλληλα. Η Ομοσπονδία των Συνδέσμων οπαδών της Μπάγερν Μονάχου ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσκαλέσει τους οργανωμένους της Μπεσίκτας στη Βαυαρία και να τους παραθέσει δείπνο.

Περίπου 70 Τούρκοι από τους «Çarşı» που ταξίδεψαν από την Κωνσταντινούπολη φιλοξενήθηκαν από τους Γερμανούς το βράδυ της Δευτέρας. Οι οπαδοί των δυο ομάδων συνέφαγαν, αντάλλαξαν κασκόλ, φωτογραφήθηκαν και συζήτησαν για το ποδόσφαιρο και το οπαδικό κίνημα, στέλνοντας και αντιναζιστικά μηνύματα με πανό.

Δεδομένου ότι το βράδυ της Τρίτης (21.45) στην Allianz Arena δεν θα δώσουν το «παρών» Τούρκοι οπαδοί σε δική τους εξέδρα, αυτοί της Μπάγερν ζητούν από τους ομοϊδεάτες τους να αντιδράσουν ανεκτικά, σε περίπτωση που μεμονωμένοι φίλαθλοι της Μπεσίκτας βρεθούν στις εξέδρες και να τους φιλοξενήσουν με τον πρέποντα τρόπο.

We’re in Munich, where Bayern fans of @clubnr12 invited Besiktas fans of @forzabesiktas and @belestepe one day before their #CL game, in a great gesture of friendship and solidarity. #cantbanfans #StrongerTogether pic.twitter.com/D0PCfPHcEo

— FansEurope (@FansEurope) 19 Φεβρουαρίου 2018