Πρώτος σε ασίστ στο Champions League ο Μίλνερ (pic)

Η Λίβερπουλ μετρά στο φετινό Champions League τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες παραμένοντας αήττητη και όλα δείχνουν ότι μόνο αν αυτοκτονήσει δεν θα είναι στους «8» του θεσμού.

Κι αν ο Σαλάχ είναι «καυτός» στο σκοράρισμα, ο Μίλνερ είναι ο καλύτερος «σερβιτόρος» στ' αστέρια.

Συγκεκριμένα, μετρά έξι ασίστ αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως οι Ντε Μπρόινε (4), Νεϊμάρ (4), Αζάρ (2) και Μέσι (1).

Ο άσος των «reds» είχε δύο ασίστ με Μάριμπορ (μία σε κάθε ματς), τρεις με Σπάρτακ Μόσχας (στο 7-0 όλες) και μία απόψε με την Πόρτο.

Mind blowing stat:

James Milner is the top assist provider in the 2017/18 Champions League...

Milner -

KDB -

Neymar -

Hazard -

Messi - pic.twitter.com/UPxigqWeBO

— 101 Great Goals (@101greatgoals) February 14, 2018