Παρί Σεν Ζερμέν: Παραλίγο το γκολ της... ζωής του ο Μπαπέ (vid)

«Πάρτι» έκαναν χθες οι Παριζιάνοι κόντρα στην Σεντ Ετιέν κερδίζοντάς την με 6-1 και τα δύο «αστέρια» της πέτυχαν από ένα γκολ.

Προς το φινάλε του ματς και με το σκορ να έχει ήδη διαμορφωθεί, θέλησαν να προσφέρουν θέαμα στους φίλους της ομάδας... Αρχικά, ο Νεϊμάρ με ωραία προσποίηση που άφησε την μπάλα στον Μπαπέ και εκείνος με σουτ-ραμπόνα έξω από την περιοχή προσπάθησε να «σκοτώσει» για 7η φορά τον Μουλέν, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Mbappe and Neymar just joking in the French League. Wtf pic.twitter.com/OSjUMLSsnx

— Osɛi Aҡօtօ Kaռu (@OseiAkoto_Kanu) January 9, 2020