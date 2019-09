Ο Κουλούρης λύτρωσε την Τουλούζ στο 96’! (vid)

Η Τουλούζ αντιμετώπισε εκτός έδρας την Μετζ για την Ligue 1 και το φινάλε ήταν εντυπωσιακό. Οι βιολέ ισοφάρισαν στο 86’, βρέθηκαν να χάνουν ξανά στο 91’, όμως την τελευταία λέξη είπε ο Κουλούρης, που έκανε το τελικό 2-2 στο 6’ των καθυστερήσεων, χαρίζοντάς στην ομάδα του το βαθμό.

#Koulouris just striked again in Ligue 1 for the 3rd time (4 if u count the wrongfully cancelled one). And some keep saying he wasn't good enough to stay with us. Really ? #PAOK pic.twitter.com/ffztsZZjdZ

