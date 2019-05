Τρεις αγωνιστικές και στον Νεϊμάρ για το χτύπημα στον οπαδό! (vid)

Ο Νεϊμάρ, δεν είχε καταφέρει να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του ανεβαίνοντας στο σημείο απ' όπου θα παραλάμβανε το μετάλλιο του φιναλίστ του φετινού Coupe de France μετά την ήττα στα πέναλτι από τη Ρεν.

Τον απώθησε με βίαιο τρόπο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας ασχολήθηκε με το περιστατικό και τελικά ανακοίνωσε τιμωρία τριών αγωνιστικών, την οποία φυσικά ο ποδοσφαιριστής θα ολοκληρώσει πλέον με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Τρεις αγωνιστικές είχαν επιβληθεί και στον Μπαπέ για το πολύ άσχημο χτύπημα σε αντίπαλό του, έχοντας αποβληθεί κιόλας στα τελευταία λεπτά της παράτασης του τελικού.

BREAKING: Neymar has been handed a three-match ban for hitting a fan following the Coupe de France final. pic.twitter.com/94nziVq63U

— Utpal Singh (@connectwidutpal) May 10, 2019