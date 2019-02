Ο Νεϊμάρ, τα νέα παπούτσια και το μήνυμα για σωπάσουν οι επικριτές του (pic)

Shhh ... calma, não estou mandando ninguém calar a boca ou ficar em silêncio, isso vai da maneira como você interpreta as coisas. Minha interpretação é o seguinte... “Shhh” é pra mim, pro meu foco, pro que eu quero dentro de campo, respirar fundo e seguir tentando sempre. Essa é a forma e o porque eu tenho tatuado esse significado no dedo. Minha nova chuteira tem esse significado especial agora, infelizmente não posso usar ela agora, mas logo menos voltarei a ter ela nos meus pés !!! @nike

