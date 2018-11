Μπαπέ-Νεϊμάρ: 400 εκατ. με ιστορία, αλλά... (vids)

Το δίδυμο του Γάλλου και του Βραζιλιάνου επιθετικού αρχίζει ν' αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο... θανατηφόρα μπροστά από κάθε αντίπαλη εστία.

Από κοινού, έχουν προσφέρει φέτος 20 γκολ και 8 ασίστ στη Ligue1, έχοντας πιστωθεί μεγάλο μερίδιο σε αυτό το 12x12 που έχει καταγράψει η Παρί Σεν Ζερμέν με το απόλυτο στη φετινή σεζόν και την κατάρριψη του ρεκόρ που κατείχε από τη σεζόν 1960-1961, όταν τότε οι Λονδρέζοι είχαν πάρει νίκες στα πρώτα 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος και είχαν κλείσει την αγωνιστική περίοδο με την κατάκτηση του νταμπλ, έχοντας γίνει η πρώτη ομάδα που κατέλαβε τότε την κορυφή της βαθμολογίας αλλά και το FA Cup μετά την Άστον Βίλα της ποδοσφαιρικής χρονιάς 1896-1897!

Ο Νεϊμάρ έδωσε ασίστ στον Μπαπέ, ο Μπαπέ έδωσε ασίστ στον Νεϊμάρ και οι δυο τους, το βράδυ της Παρασκευής, πέτυχαν τα δυο γκολ που ήταν αρκετά για να έρθει η νίκη επί της Λιλ και να καταγραφεί αυτό το 12 στα 12 σε επίπεδο Championnat για την Παρί.

Neymar and Mbappe look so good playing together... goal from Neymar and assist from Mbappe pic.twitter.com/VuX9VPY9de

— sock-r boi 2.0 (@DartsRm2) November 2, 2018