Οι Παριζιάνοι είναι από εκείνους που συνηθίζουν να... τιμούν την παράδοση του Halloween και κάθε χρόνο η ομάδα φροντίζει ώστε οι ποδοσφαιριστές της ν' ανεβάζουν παλμούς με τις φάρσες που τους ετοιμάζει.

Η φετινή, φαινόταν αρκετά απλή, όμως, οι περισσότεροι από τους παίκτες του Τούχελ... τρομοκρατήθηκαν και πολύ περισσότερο ο Τιάγκο Σίλβα!

Δείτε το βίντεο:

PSG’s Halloween pranks are the best!

Thiago Silva’s scream pic.twitter.com/UslMqQXpKv

