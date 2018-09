Ο Νεϊμάρ βγήκε αγκαλιά με έναν πιτσιρικά που έβαλε τα κλάματα στην αλλαγή του (pics & vids)

Η Παρί αντιμετώπισε την Ρεν εκτός έδρας και ο Νεϊμάρ έδωσε τη θέση του στον Νκουνκού στις καθυστερήσεις. Ένας πιτσιρικάς κατάφερε να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να δει από κοντά το είδωλό του και ο Βραζιλιάνος δεν του χάλασε χατίρι. Ο Νεϊμάρ όχι μόνο τον πήρε αγκαλιά, με τον πιτσιρικά να έχει βάλει τα κλάματα, αλλά τον προστάτευσε και δεν άφησε τους άντρες της ασφάλειας να τον πάρουν από κοντά του.

This is absolutely class from Neymar. A young fan runs on to the pitch to greet his hero and he waves off security and gives him his shirt. pic.twitter.com/arr8IVAE88

— FutbolBible (@FutbolBible) September 23, 2018