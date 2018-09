Οι Daft Punk, ο Γουίλ Σμιθ, ο Τραβόλτα και... το δίδυμο Μήτρογλου – Παγιέ! (pic)

Ο «Μητρογκόλ» ξαναβρήκε δίχτυα στη νίκη με σκορ 4-0 επί της Γκινγκάμπ, ο Παγιέ πέτυχε αδιανόητο γκολ με βολέ από πολύ πλάγια θέση εκτός περιοχής και οι δυο τους αρχίζουν να συνεργάζονται με τρόπο που έχει απίστευτα θετικό αντίκτυπο στην ομάδα τους.

Με ποιους θα μπορούσε, όμως, να συνυπάρξει και να μετρήσει τις δυνάμεις τους, το δίδυμο της Μαρσέιγ;

Η ανάρτηση του γαλλικού κλαμπ στα social media, ζητά τη βοήθεια των οπαδών, βάζοντας στις επιλογές τους Daft Punk, τον Γουίλ Σμιθ με τον αταίριαστο ξάδερφό του από τη σειρά «Ο Πρίγκιπας του Bel Air», αλλά και τους Σάμιουελ Τζάκσον και Τζον Τραβόλτα από την ταινία Reservoir Dogs.

Qui peut s'asseoir à la table de @kmitroglou et @dimpayet17 et dire « Nous sommes un duo plus complémentaire que vous » ? pic.twitter.com/iFSDA4DoAO

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2018