Δύο τυχεροί οπαδοί της Καέν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το ματς με την Λυών από τις καλύτερες θέσεις του γηπέδου: μέσα σε ένα... τζακούζι!

Best seats in the house at @SMCaen #SMCOL pic.twitter.com/oaMxLgjlGT

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) September 15, 2018