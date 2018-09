Μήτρογλου: «Απίστευτη ανατροπή» (pic)

Η Μαρσέιγ άνοιξε το σκορ στο Μονακό με τον Κώστα Μήτρογλου.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Ζαρντίμ απάντησε γυρίζοντας το σκορ σε 2-1. Η ομάδα της Μασσαλίας ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να ανατρέψει το σκορ (2-3) για να πάρει μια τεράστια νίκη.

Ο Μητρογκόλ» έγραψε για το αποτέλεσμα αυτό στο twitter:

«Μοναδικό αίσθημα, καταπληκτική επιστροφή, σπουδαίο πνεύμα, ομαδική δουλειά υψηλού επιπέδου, φανταστική υποστήριξη! Συνεχίζουμε δυνατά».

Unique feeling, amazing come back, great spirit, superb team work, fantastic support! We keep on strong! #ForzaOM pic.twitter.com/pbKaqr0XKM

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) September 2, 2018