Ντάνι Άλβες: Όλο και μεγαλώνει η συλλογή τροπαίων του (pic)

Απ' όταν είχε κατακτήσει τον 34ο τίτλοι του ήταν ήδη ο παίκτης με τις περισσότερες κούπες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η Παρί, από το βράδυ της Κυριακής (15/4) είναι πρωτθαλήτρια Γαλλίας κι ο Ντάνι Άλβες συνεχίζει τη συλλογή τροπαίων έχοντας κατακτήσει 37 τρόπαια στην καριέρα του, σε συλλογικό επίπεδο.

Με Μπαΐ, Σεβίλλη, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Παρί ο Βραζιλιάνος στα 34 του χρόνια έχει ατακτήσει ό,τι υπάρχει!

Dani Alves is the most decorated footballer in history!

6 La Liga

6 Supercopa

5 Copa del Rey

4 UEFA SuperCup

3 Club World Cup

3 UCL

2 UEFA Cup

2 ConfedCup

Coppa

Serie A

Copa América

Trophée des Champions

Coupe de la Ligue

Ligue 1 pic.twitter.com/vPZwariNLq

— Dugout (@Dugout) 15 Απριλίου 2018