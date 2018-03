Χάος στην Λιλ, οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο! (vids)

Απίστευτες σκηνές στο τέλος της αναμέτρησης της Λιλ με την Μονπελιέ. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1 και οι οπαδοί των λιλουά δεν άντεξαν. Εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα για να διαμαρτυρηθούν κατά της ιδιοκτησίας. Φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για τον σύλλογο και ίσως οι οπαδοί να έβαλαν το λιθαράκι τους στην καταστροφή...

Looks like the #WHU pitch invading thing is catching on. Loads of Lille fans storm the pitch in the 85th minute to protest against the #LOSC regime

