Συνεχίζει στην Bundesliga, αλλά σε νέο σύλλογο ο Τζέφρι Μπρούμα.

Η Μάιντς κινήθηκε για τον δανεισμό του 28χρονου Ολλανδού αμυντικού από την Βόλφσμπουργκ και θα τον διατηρήσει στις τάξεις της ως το τέλος της σεζόν.

Πρόκειται για τον δεύτερο δανεισμό του μέσα σε έναν χρόνο, καθώς στην τελευταία μέρα της περσινής χειμερινής περιόδου είχε παραχωρηθεί στην Σάλκε.

Φέτος, κατέγραψε 15 συμμετοχές (5 στο Europa League) σε όλες τις διοργανώσεις.

TRANSFER NEWS

The #Zerofivers have loaned @jeffreybruma from @VfLWolfsburg_EN until the end of the season!

The centre back has had 25 caps with the Netherlands and will bring plenty of Bundesliga experience to Bruchweg! #UpTheMainz #WelkomBruma pic.twitter.com/1vLTCnfRi9

— Mainz 05 English (@Mainz05en) January 29, 2020