Ο σύλλογος από το Βερολίνο υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τους Βαυαρούς το μεσημέρι της Κυριακής στην επανέναρξη της Bundesliga μετά τη χειμερινή διακοπή που κρατάει περίπου έναν μήνα.

Η Χέρτα, θεωρεί πως ήδη παίρνει... δυο μεγάλες νίκες επί της Μπάγερν προτού οι δύο ομάδες μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά... ψηφίζει «δαγκωτό» τα δικά της λουκάνικα και τις δικές της μπύρες κόντρα στα προϊόντα του Μονάχου.

Berlin or Munich?

Yes, there is a correct answer here...#hahohe pic.twitter.com/xYtFoS0Th4

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) January 17, 2020