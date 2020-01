Οι δύο συμπαίκτες στην Μπάγερν Μονάχου κοντραρίστηκαν στο γνωστό παιχνίδι όπου το μπαλάκι θα πρέπει να καταλήγει μέσα στα ποτήρια που έχει ο καθένας μπροστά του.

Ο Αλάμπα ήταν εύστοχος και έκανε τον Γκνάμπρι να απογοητευθεί, πανηγυρίζοντας μάλιστα μπροστά του με το χαρακτηριστικό τρόπο που το κάνει ο Γερμανός μεσοεπιθετικός!

@David_Alaba mocking @SergeGnabry with his own celebration! pic.twitter.com/AdWClT8sQg

— 433 (@433) January 3, 2020