Το νέο αίμα της Μπάγερν μπαίνει σε πρωταρχικό πλάνο από τους ιθύνοντες του συλλόγου, οι οποίοι ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του Άντριαν Φάιν, από το 2021 στο 2023.

Ο 20χρονος αμυντικός μέσος αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία με το Αμβούργο ως δανεικός, είναι βασικός με 20 συμμετοχές και 1 γκολ σε πρωτάθλημα και κύπελλο φέτος και οι άνθρωποι των Βαυαρών τρέφουν μεγάλη πίστη για τις δυνατότητες του, κάτι που φάνηκε και έμπρακτα μέσω της πρόωρης επέκτασης της συνεργασίας τους.

Adrian Fein has extended his #FCBayern contract until 2023 pic.twitter.com/7w53xS7yYM

— FC Bayern English (@FCBayernEN) December 27, 2019