Ο Γκασίνοβιτς κυνήγησε μια βαθιά μπαλιά, ο Αλεξάντερ Νίμπελ βγήκε με απίστευτη φόρα από την εστία του, άπλωσε το πόδι και με «καρατιά» γκρέμισε τον αντίπαλό του, χτυπώντας τον στον θώρακα!

Φυσικά δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου για την κόκκινη κάρτα που είδε, με το χτύπημα να προκαλεί σοκ και τον παίκτη των «αετών» να είναι πολύ τυχερός που δεν αποκόμισε μεγάλη ζημιά...

This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel pic.twitter.com/4DxyaRXOWK

— ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019