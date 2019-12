Με το πάρτι προσφορών* της Novibet θα τα δεις όλα! (21+) | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Άγγλος εξτρέμ των Βεστφαλών πέτυχε το δεύτερο και έφτιαξε το τέταρτο γκολ της ομάδας του στη νίκη με σκορ 4-0 στην έδρα της Μάιντς και κατάφερε να προσθέσει στη φετινή συγκομιδή του ένα τέρμα κι ένα ... σερβίρισμα, για να φτάσει σε διψήφιο αριθμό και στις δύο κατηγορίες!

Με τα 10 γκολ και τις 10 ασίστ, είναι πλέον ο πρώτος που στα τοπ ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φτάνει σε τέτοιους αριθμούς, ξεπερνώντας ακόμα και τον Λιονέλ Μέσι που όμως έχει στείλει τη μπάλα στα δίχτυα 14 φορές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και έχει 9 ασίστ μέχρι και αυτή τη στιγμή...

Ο Σάντσο, έχει σκοράρει και στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της Ντόρτμουντ σε όλες τις διοργανώσεις, στέλνοντας τη μπάλα δυο φορές στα δίχτυα στο παιχνίδι με τη Φορτούνα και έχοντας σκοράρει από μια φορά απέναντι σε Πάντερμπορν, Μπαρτσελόνα, Χέρτα, Σλάβια Πράγας και φυσικά στο Σαββατιάτικο ματς με τη Μάιντς.

Jadon Sancho is the first player to score 10+ goals and provide 10+ assists in all comps this season. Messi is not far behind pic.twitter.com/2qAnw35a5e

— ESPN UK (@ESPNUK) December 14, 2019