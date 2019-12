Ο Αξελ Βίτσελ δεν θα αγωνιστεί ξανά για το 2019 και θα στερήσει τις πολύτιμες υπηρεσίες του από την Ντόρτμουντ. Ο Βέλγος μέσος υπέστη έναν περίεργο τραυματισμό στο σπίτι. Ο Βίτσελ χτύπησε στο πρόσωπο και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει την τελευταία αγωνιστική του Champions League και τρεις αγωνιστικές της Μπουντεσλίγκα.

Witsel has suffered a facial injury and will be out for the rest of the year.

Wishing you a speedy recovery, Axel! pic.twitter.com/k5KKQ7drrp

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 9, 2019