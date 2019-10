Ο κόουτς των Βεστφαλών, βλέποντας τον Ζούλιαν Μπραντ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και να διαμορφώνει το τελικό 2-1 με ανατροπή, σήκωσε ψηλά τις γροθιές του για να το πανηγυρίσει.

Κι όμως, ο τρόπος που τινάχτηκε μάλλον του προκάλεσε... μυϊκό τράβηγμα στο αριστερό πόδι!

Δείτε το βίντεο:

Dortmund manager Lucien Favre picked up an injury celebrating his team’s winner last night pic.twitter.com/EdBsZan7B0

— ESPN FC (@ESPNFC) October 31, 2019