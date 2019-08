Από το 2012 έως και το 2015 ήταν δικός της και πέρσι έπαιξε ξανά εκεί δανεικός από την Παρί. Τελικά η Αϊντραχτ πλήρωσε τα επτά εκατ. ευρώ που ήθελαν οι Παριζιάνοι και κράτησαν τον Κέβιν Τραπ. Ο 29χρονος Γερμανός τερματοφύλακας υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα της Φρανκφούρτης.

Eintracht have re-signed goalkeeper Kevin #Trapp on a five-year contract from @PSG_English.

Great to have you back, Kevin! ?￰゚ᆭナ #SGE pic.twitter.com/XZXV6fl8s1

